ஸ்ரீ சாய் ரங்கநாதன் கல்லுாரியில்  சங்க துவக்க விழா

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
கோவை: ஸ்ரீ சாய் ரங்கநாதன் பொறியியல் கல்லுாரியில், கணினி அறிவியல், செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர கற்றல், சைபர் பாதுகாப்பு துறைகள் சங்க துவக்க விழா நடந்தது.
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற ஹியூஜ் ஐ.டி., சொல்யூஷன் கோவை பிரிவு உற்பத்தி, விற்பனை மேலாளர் சீதாலட்சுமி, ஐ.டி., துறை வளர்ச்சி, ஏ.ஐ., இணைய பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்துறை எதிர்பார்ப்பு குறித்து மாணவர்களுக்கு விளக்கினார்.
தகவல் தொழில்நுட்ப துறை, தரவு அறிவியல் துறைகளின் சங்கத் துவக்க விழாவில், ஜஸ்கோ டிஜிட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் தலைவர் வெங்கடேசன், விஜயலட்சுமி சுப்ரமணியம் ஆகியோர் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம், செயற்கை நுண்ணறிவின் எதிர்காலம், தரவு அறிவியலின் பயன்பாடுகள் மற்றும் மாணவர்களின் திறன் மேம்பாட்டின் அவசியம் குறித்து விளக்கினர்.
கல்லுாரி தலைவர் முருகேசன், தாளாளர் தமிழரசி, முதல்வர் ஞானமூர்த்தி, உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.