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இலவம்பஞ்சு மரத்தால் பள்ளி மாணவர்கள் தவிப்பு

இலவம்பஞ்சு மரத்தால் பள்ளி மாணவர்கள் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 PM

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அன்னுார்: இலவம்பஞ்சு மரத்தை வெட்டி அகற்ற அரசு அனுமதி அளிக்காததால் மாணவர்கள் தவிக்கின்றனர்.

அன்னுாரில், சத்தி சாலையில், செல்லப்பம்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில், 260 மாணவ, மாணவியர் படிக்கின்றனர். அன்னுார் ஒன்றியத்தில், நடுநிலைப்பள்ளிகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை, இப்பள்ளியில் தான் அதிகம். பள்ளியின் சுற்றுச்சுவரை ஒட்டி பெரிய இலவம் பஞ்சு மரம் உள்ளது. மரத்தின் கிளைகள் பரந்து விரிந்து பள்ளி வளாகத்திற்குள் உள்ளன. இலவம்பஞ்சு காய்கள் வெடித்து பஞ்சு துகள்கள் பள்ளி வளாகத்திற்குள் விழுகின்றன. இதனால் மாணவர்கள், உணவு உட்கொள்ள முடிவதில்லை. காலை சிற்றுண்டி மற்றும் மதிய சத்துணவு செய்யும் சமையல் கூடங்களிலும் இந்த பஞ்சு பறந்து உணவு பொருள்கள் மீது விழுகிறது.

இமைகள் சமூக நல இயக்கத்தினர் கூறுகையில், ‘இலவம்பஞ்சு மரத்தை வெட்டி அகற்ற வேண்டும் என, ஓராண்டாக வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளிடம் வற்புறுத்தி வருகிறோம். தாலுகா அலுவலகத்தில் விசாரித்தால், ஒப்புதலுக்காக கோவை வடக்கு ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பத்தை அனுப்பி உள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர். ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்துக்கு அனுப்பி பல மாதங்கள் ஆகியும் நடவடிக்கை இல்லை. அமைச்சர் கமலியிடம் புகார் தெரிவித்தோம். அமைச்சர் எங்கள் பள்ளியை நேரில் ஆய்வு செய்தார். உடனே நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தார். அதன் பிறகும், மரத்தை வெட்ட அனுமதி கிடைக்கவில்லை’ என்றனர்.

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