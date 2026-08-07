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கோழி உற்பத்தியில் தன்னிறைவு; மாநாட்டில் அறிவிப்பு

கோழி உற்பத்தியில் தன்னிறைவு; மாநாட்டில் அறிவிப்பு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:01 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:01 PM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி சக்தி தகவல் தொடர்பியல் மற்றும் மேலாண்மை கல்லுாரி, பவுல்ட்ரி போல்ட்ரி பார்மர்ஸ் ரெகுலேட்டர் கமிட்டி, வாணவராயர் வேளாண்மை நிறுவனம், குமரகுரு வேளாண்மை நிறுவனம், பொள்ளாச்சி என்.ஜி.எம்., கல்லுாரி சார்பில், தொழில்முனைவோர் மாநாடு மற்றும் கோழிப்பண்ணை கண்காட்சி, கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்தது.

சிம்ஸ் கல்லுாரி பொறுப்பு இயக்குனர் ஷர்மிளா வரவேற்றார். சிம்ஸ் கல்லுாரி பேராசிரியர் தியாகு மாநாட்டின் நோக்கத்தை விளக்கி, கோழித்துறையின் வளர்ச்சிக்கு புத்தாக்கம், தொழில்முனைவு, நிலையான வேளாண் நடைமுறைகள் குறித்து விளக்கினார்.

பி.சி.சி., மற்றும் பி.எப்.ஆர்.சி., ஆலோசகர் ராம்ஜி பேசுகையில், நுகர்வோராக மட்டுமல்ல, உற்பத்தியாளர்களாக மாறுங்கள்’ என, மாணவர்களிடம் தெரிவித்தார். தமிழகத்தில் தினமும், 5 லட்சம் முட்டைகள், 20 லட்சம் குஞ்சுகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மாநிலத்தின் மொத்த வேளாண் உற்பத்தி மதிப்பில், 30 சதவீதம் கோழித்துறையின் பங்களிப்பாகும். இந்தியா கோழி உற்பத்தியில் தன்னிறைவு பெற்றுள்ளது என்றார்.

பி.சி.சி., மற்றும் பி.எப்.ஆர்.சி., செயலாளர் சின்னசாமி பேசுகையில், கால்நடை வளர்ப்புத்துறையில் உருவாக்கிய தொழில்முனைவு பயணத்தை மாணவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். வேலைவாய்ப்பை மட்டும் எதிர்பார்க்காமல் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி, தங்களுக்கென சந்தையை உருவாக்கும் தொழில் முனைவோர்களாக மாணவர்கள் வளர வேண்டும் என்றார்.

எச்.டி.எப்.சி., வங்கி மூத்த துணை தலைவர் பாலாஜி கிருஷ்ணமாச்சாரி ராமானுஜம், வாணவராயர் வேளாண்மை கல்வி நிறுவன முதல்வர் பிரபாகர், ரோட்டரியன் பாலாஜி, டி.வி.எஸ்., நிர்வாக இயக்குனர் பாலாஜி, கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவன முதல்வர் மணிவண்ணன், பொள்ளாச்சி வர்த்தக மற்றும் தொழில்வர்த்தக சபை பிரதிநிதிகள், கல்லுாரி முதல்வர் மஞ்சுளவள்ளி ஆகியோர் பேசினர்.

குமரகுரு வேளாண்மை நிறுவனத்தின் பயிர் மேலாண்மை துறை தலைவர் பாஸ்கரன் நன்றி கூறினார். இரண்டு நாள் மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது.

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