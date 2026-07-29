மண்டல எறிபந்து போட்டி  சாந்தி பள்ளி மாணவியர் வெற்றி 

மண்டல எறிபந்து போட்டி சாந்தி பள்ளி மாணவியர் வெற்றி
மண்டல எறிபந்து போட்டி சாந்தி பள்ளி மாணவியர் வெற்றி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
பொள்ளாச்சி: சி.ஐ.எஸ்.சி.இ., மண்டல அளவிலான எறிபந்து போட்டிகள், கோவை விவித் இன்டர்நேஷனல் பள்ளியில் நடந்தது. அதில், மண்டல ‘பி’ எறிபந்து போட்டியில், பொள்ளாச்சி ஜோதிநகர் சாந்தி பள்ளி மாணவியர், 17 வயதுக்குட்பட்டோர், 14 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவுகளில் பங்கேற்றனர்.
இதில், 17 வயதுக்குட்பட்டோர் பெண்கள் பிரிவில் அரையிறுதியில் வெற்றியை பதிவு செய்த சாந்தி பள்ளி அணி, இறுதிபோட்டிக்கு முன்னேறியது. இறுதி போட்டியில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த அணியில், மாணவியர் கனிகா, ஸ்ரீநிகா, சன்மதி, நிதிகா, சரணிதா, ஆராதனா, பவதாரிணி, கவுதமா ரிதன்யா, இலமித்ரா, பிரிஜிதா, ரிந்தியா, தன்வி படேல் ஆகியோர் இடம் பெற்றனர். இதில், மாணவியர் சரணிதா, பிரஜீதா, இலமித்ரா, ஆராதனா ஆகிய நான்கு பேர், பிராந்திய அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனர்.
14 வயதுக்குட்பட்டோர் பெண்கள் பிரில் சாந்தி பள்ளி அணி, மூன்றாம் இடத்தை பெற்றது. அதில், மாணவியர் சுப்ரிதா, தனுஷ்கா ஸ்ரீ, நேஹா, சம்யுக்தா ஸ்ரீ, திவ்யா, லக் ஷிதா, எர்லிண்டா டானியா, சாய் ஆராத்யா, அனுதன்விகா, ஆத்மிகா, நிலா, ஹர்ஷிதா, மகேழினி ஆகியோர் இடம் பெற்றனர். அதில், லக் ஷிதா, தனுஷ்கா ஸ்ரீ, ஆத்மிகா ஆகியோர் பிராந்திய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவியர், உடற்கல்வி ஆசிரியர்களை, பள்ளி தாளாளர், செயலாளர், இயக்குனர், முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.