சிலம்பம், கராத்தேவில் நோபல் உலக சாதனை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
பீடம்பள்ளி: ஆதி தமிழன் வீர சிலம்பாட்ட கலைக்கூடம் மற்றும் ஸ்ரீ சுகபிரம்ம மகரிஷி வித்யா மந்திர் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி ஆகியன சிலம்பம் மற்றும் கராத்தேவில் இரண்டு நோபல் உலக சாதனைகளை படைத்துள்ளன.
சிலம்பம் பங்கேற்பாளர்கள் கண்களை மூடிய நிலையில் சிலம்பத்தின் ஐந்து விதமான சுழற்சி முறைகளை 3 மணி நேரம் 26 நிமிடங்கள் இடைவிடாமல் செய்து சாதனை படைத்தனர்.
அதேபோல், 11 வகையான கராத்தே நுட்பங்களை தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம் 30 நிமிடங்கள் நிகழ்த்தி மற்றொரு உலக சாதனையை பதிவு செய்தனர்.
ஆதி தமிழன் வீர சிலம்பாட்ட கலைக்கூடத்தின் நிறுவனர் நாகசுந்தரம் அளித்த சிறப்பான பயிற்சி மற்றும் வழிகாட்டுதல் வாயிலாக இச்சாதனை சாத்தியமானது.
எம்.எல்.ஏ., சுகுமார், பள்ளி தாளாளர் நாகராஜன், இயக்குனர் அபிராமி மற்றும் முதல்வர் பிரபா ஆகியோர் சாதனை படைத்த அனைவரையும் பாராட்டினர்.