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சிறுமுகை அரசு பள்ளி கபடி போட்டியில் முதலிடம்

சிறுமுகை அரசு பள்ளி கபடி போட்டியில் முதலிடம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM

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மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் அருகே அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு இடையே நடந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளில், சிறுமுகை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கபடியில் முதலிடம் பெற்றுள்ளது.

மேட்டுப்பாளையம் --– அன்னுார் சாலையில் உள்ள குமரன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு இடையே, கபடி, வாலிபால், எறிபந்து, டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட், கோ-–-கோ ஆகிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடந்தன. கல்லுாரி முதல்வர் சுகுணா போட்டிகளை துவக்கி வைத்தார்; 550 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.

ஆண்களுக்கான கபடியில், சிறுமுகை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, வாலிபால் போட்டியில், கோத்தகிரி அரசு பள்ளி, பெண்களுக்கான வாலிபால் போட்டியில், மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, பெண்களுக்கான கோ-–கோ போட்டியில் பெத்திக்குட்டை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஆண்களுக்கான டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் போட்டியில் எஸ்.புங்கம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, பெண்களுக்கான எறிபந்து போட்டியில் அன்னூர் கே.ஜி., பள்ளி வெற்றி பெற்றது. கோவை மாவட்ட வாலிபால் சங்கத்தின் செயலாளர் வெங்கடபதி பரிசு வழங்கினார்.

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