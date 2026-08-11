சிறுவாணி நீர் மட்டம் 21.45 அடியாக உயர்வு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:41 PM
கோவை: கேரள வனப்பகுதியில் சிறுவாணி அணை அமைந்துள்ள மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைத்தொடரில் சில நாட்களாக மழை பெய்கிறது. நேற்று காலை 8 மணி நிலவரப்படி, அணையில் 60 மி.மீ. அடிவாரத்தில் 31 மி.மீ. மழை பதிவானது. 7 கோடி லிட்டர் எடுத்து, கோவை மாநகராட்சி, வழியோர கிராம மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. நீர் மட்டம் 21.45 அடியாக உயர்ந்திருக்கிறது.
மாவட்டத்தின் இதர பகுதிகளில், சின்ன கல்லார் – 56, சின்கோனா – 42, சோலையாறு – 42, வால்பாறை – 27 மி.மீ. பொள்ளாச்சி – 5 மி.மீ. கிணத்துக்கடவு – 3.40 மி.மீ. பதிவாகியது.
‘‘ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கொங்கு மண்டலத்தில் சரியான மழையில்லை. 2016க்கு பின் மோசமான வறட்சி காணப்படுகிறது. செப். 2வது வாரம் வரை இந்நிலைமை மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. இந்தாண்டு அக். முதல் டிச. வரையிலான வட கிழக்கு பருவ மழை மட்டுமே நமக்கான ஒரே நம்பிக்கையாக இருக்கிறது,’’ என்கிறார் வானிலை ஆராய்ச்சியாளர் சந்தோஷ் கிருஷ்ணன்.