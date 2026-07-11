/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சிறுவாணி நீர் மட்டம் 21.81 அடியாக உயர்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:20 PM
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கோவை: மேற்குத்தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் பருவ மழை பெய்து வருகிறது.
சிறுவாணியில் 4 மி.மீ. அடிவாரத்தில் 2 மி.மீ. மழை பதிவானது. மழை குறைவு என்றாலும் சிற்றருவிகளில் நீர் வரத்து காணப்படுவதால் 21.81 அடியாக நீர் மட்டம் உயர்ந்திருக்கிறது. 6.82 கோடி லிட்டர் குடிநீர் எடுக்கப்பட்டு, மக்களுக்கு சப்ளை செய்யப்பட்டது. மேட்டுப்பாளையம் – 17, பில்லுார் – 16, பெரியநாயக்கன் பாளையம் – 14, சோலையாறு – 46, வால்பாறை – 32, சின்ன கல்லார் – 42, சின்கோனா – 32 மி.மீ. மழை பதிவானது.