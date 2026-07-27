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நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்ப்பு அன்னுாரில் சிறப்பு முகாம்

நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்ப்பு அன்னுாரில் சிறப்பு முகாம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:40 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:40 PM

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அன்னுார்: ‘நலவாரியத்தில் உறுப்பினரானால், பல பயன்கள் பெறலாம்’ என முகாமில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அன்னுார் சி.எஸ்.ஐ. மண்டபத்தில், நல வாரிய உறுப்பினர் சேர்ப்பு முகாம், கட்டட கட்டுமான தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் நடந்தது. அன்னுார் சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த, 126 பேர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக ஆவணங்களுடன் பதிவு செய்தனர். சங்க நிர்வாகிகள் பேசுகையில், ‘நல வாரியத்தில், 18 வயது முதல், 65 வயது வரையிலான தொழிலாளர்கள் துறைவாரியாக பதிவு செய்யலாம். ஆதார், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வங்கி பாஸ் புத்தகம், ஸ்மார்ட் கார்டு, இரண்டு புகைப்படம் ஆகியவற்றுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். நலவாரிய உறுப்பினர்களுக்கு, திருமண நிதி உதவி, குழந்தைகளின் கல்வி நிதி உதவி, இயற்கை மரணம், விபத்து மரணம், பென்ஷன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயன்கள் உள்ளன. அரசு அளிக்கும் இந்த உதவிகளை முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக வேண்டும். தெரிந்தவர்களையும் உறுப்பினர்களாக சேர்க்க வேண்டும். விவரங்களுக்கு: 98422 26122 என்ற மொபைல் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்’ என்றனர். சங்க நிர்வாகிகள் சரவணன், அகமது கபீர், கோகுல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

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