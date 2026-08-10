தனியார் பஸ்களின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:51 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் 38 வது, வருடாந்திர கூட்டம் மற்றும் புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு நிகழ்வு மேட்டுப்பாளையத்தில் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்திற்கு தலைவர் தினகரன் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் கணேஷ் வரவேற்று, ஆண்டறிக்கை சமர்ப்பித்தார்
கூட்டத்தில், மேட்டுப்பாளையம் நகருக்கு புறவழிச் சாலை, நகரில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல், போதைப் பொருட்கள் விற்பனை தடுத்தல், வாகனங்களுக்கு விதிக்கப்படும் அபராத தொகை தெரியப்படுத்துதல், தனியார் பஸ்களின் வேகம் கட்டுப்படுத்துதல், மருத்துவ காப்பீடு துறையில் நுகர்வோர்க்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தல், அனைத்து உணவுக் கூடங்களில் முறையான ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
புதிய நிர்வாகிகள் தலைவர் தினகரன், செயலாளர் கணேஷ், உதவி தலைவர் சங்கர்நாராயணன், துணை செயலாளர் கிருஷ்ணன், பொருளாளர் விஜயகுமார் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள், சட்ட ஆலோசகர் சாந்தமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் பதவி ஏற்று கொண்டனர்.
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