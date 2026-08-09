எஸ்.எஸ்.வி.எம்., பள்ளியில் விளையாட்டு விழா

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM
மேட்டுப்பாளையம்: சிறுமுகை ஆலாங்கொம்பு, எஸ்.எஸ்.வி.எம்., சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் விளையாட்டு விழா நடந்தது.
இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், ‘பத்ம பூஷண்’ விருது பெற்றவருமான ஸ்ரீஜேஷ் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, தனது கடின உழைப்பு, சவால்கள் மற்றும் விடாமுயற்சி நிறைந்த, 21 ஆண்டுகால ஒலிம்பிக் பயணம் குறித்து மாணவர்களிடம் பகிர்ந்துகொண்டார். ‘‘சுய ஒழுக்கமே மனிதனை மேம்படுத்தும் ஆயுதம். கனவுகள் நனவாக வாழ்வில் ஏற்படும் தோல்விகளைக் கண்டு துவண்டு விடாமல் தொடர்ந்து போராடும் குணமும், லட்சியப் பாதையில் மட்டுமே கவனமும் நோக்கமும் இருக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
போட்டிகளில் வென்ற மாணவர்களுக்கு பதக்கம், கோப்பை மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன. விளையாட்டு தினத்தின் கருப்பொருளான ‘நமது பூமியைக் காப்போம்’ என்ற வலியுறுத்தும், சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும் நடந்தன.
எஸ்.எஸ்.வி.எம்., நிர்வாக அறங்காவலர் மணிமேகலை, செயலர் மோகன்தாஸ், பள்ளிக் குழுமத்தின் உறுப்பினர்களான சாந்தா மரியா, மாயா ஜார்ஜ், முதல்வர் பிலிப் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
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