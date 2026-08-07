எஸ்.எஸ்.வி.எம்., பள்ளி விளையாட்டு விழா

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:41 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம், ஆலாங்கொம்பில், எஸ்.எஸ்.வி.எம்., பள்ளியின் 26ம் ஆண்டு விளையாட்டு விழா நடந்தது. ‘நமது பூமியை காப்போம்’ என்ற கருப்பொருளை மையமாக கொண்டு சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டன.
இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஸ்ரீஜேஷ் தேசிய கொடியை ஏற்றிவைத்து,‘‘சுய ஒழுக்கமே மனிதனை மேம்படுத்தும் ஆயுதம். கனவுகள் நனவாக தொடர்ந்து போராடும் குணம் தேவை. லட்சிய பாதையை அடைய பொறுமையும், தொடர் முயற்சியும் அவசியம்,’’ என்றார்.
எஸ்.எஸ்.வி.எம்., நிர்வாக அறங்காவலர் மணிமேகலை ஒலிம்பிக் கொடியையும், முதல்வர் பிலிப் பள்ளி கொடியையும் ஏற்றினர். போட்டிகளில் ‘காலபகஸ்’ அணி ஒட்டுமொத்த ‘சாம்பியன்ஷிப்’ பட்டம் வென்றது.
வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. செயலர் மோகன் தாஸ், பள்ளி குழுமத்தின் உறுப்பினர்களான சாந்தா மரியா, மாயா ஜார்ஜ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.