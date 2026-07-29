அடாவடி பயணிகள் மீது நடவடிக்கை அரசு போக்குவரத்து கழகம் எச்சரிக்கை

அடாவடி பயணிகள் மீது நடவடிக்கை அரசு போக்குவரத்து கழகம் எச்சரிக்கை
அடாவடி பயணிகள் மீது நடவடிக்கை அரசு போக்குவரத்து கழகம் எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:41 PM
கோவை: அரசு பஸ்களில் போன் பயன்பாடு விஷயத்தில் விதிமீறும் பயணிகள் மீது, சட்ட நடவடிக்கை பாயும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு பஸ்களில் பயணிப்போர் மொபைல் போனில் ‘ஹெட்போன்’, ‘இயர்போன்’, ‘ப்ளூ டூத்’ பயன்படுத்தாமல் அதிக சத்தத்துடன் வீடியோ பார்க்கவும், பாடல்கள் கேட்கவும் போக்குவரத்து துறை தடை விதித்துள்ளது.
பயணத்தின்போது உரத்த குரலில் மொபைல் போனில் பேசக்கூடாது. மற்ற பயணிகளுக்கு அசவுகரியம் ஏற்படாத வகையில் மொபைல் பயன்பாடு இருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, அரசு உத்தரவை கடைபிடித்து பயணிகள் போதிய ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு கோவை கோட்ட அரசு போக்குவரத்து கழகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
பஸ் பயணிகளிடம் இவ்விதிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்த டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பஸ் உட்புறத்தில் ஆறு இடங்களில் விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட உள்ளதாக, போக்குவரத்துக்கழக கோவை கோட்ட மேலாண் இயக்குனர் முகமது நாசர் கூறுகிறார்.
‘‘இந்த தடையை எதிர்த்து ரகளை செய்யும் பயணிகள், போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைக்கப்படுவர். அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பஸ்களில் ஸ்பீக்கரில் இசை ஒலிப்பது குறித்து ஆய்வு செய்து விதிமீறும் டிரைவர், கண்டக்டர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பயணிகளுக்கு அடுத்தடுத்த ‘ஸ்டாப்’ குறித்த அறிவிப்புக்கு ஸ்பீக்கர் சத்தத்தையும் குறைவாக வைக்க டிரைவர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளோம்,’’ என்கிறார் அவர்.