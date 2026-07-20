மாணவி பலாத்கார வழக்கு கைதிகள் கோர்ட்டில் ஆஜர்

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மாணவி பலாத்கார வழக்கு கைதிகள் கோர்ட்டில் ஆஜர்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM
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கோவை: பீளமேடு ஏர்போர்ட் பின்புறம், பிருந்தாவன் நகர் பகுதியில், 2025 நவ., 2ல் கல்லுாரி மாணவி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார். இதுகுறித்து சிவகங்கை, சிங்கம்புனரி, அய்யனார் கோவில்பட்டியை சேர்ந்த கருப்பசாமி என்ற சதீஷ்,29, இவரது சகோதரர் காளீஸ்வரன் ,21, தவசி என்ற குணா,20, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கில், மூவருக்கும் கடந்த மார்ச் 7ல், சாகும் வரை ஆயுள்சிறை விதிக்கப்பட்டது.
தண்டனை பெற்றவர்களில் கருப்பசாமி, காளீஸ்வரன் ஆகியோர் மீது ஏற்கனவே கிணத்துக்கடவு அருகே தனியார் நிறுவன காவலாளி செல்வராஜ் என்பவரை கொலை செய்த வழக்கு நிலுவையில் இருந்தது. இவ்வழக்கு கோவை ஐந்தாவது கூடுதல் செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் நடந்து வருகிறது. வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்த போது, இருவரும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.