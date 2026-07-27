சிலம்பம் சுற்றி மாணவர்கள் சாதனை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:31 PM
சூலுார்: கண்களை கட்டி கொண்டு, 5:15 மணி நேரம் சிலம்பம் சுற்றி மாணவ, மாணவியர் சாதனை படைத்தனர்.
பீடம்பள்ளி ஸ்ரீ சுகப்பிரம்ம மகரிஷி வித்யா மந்திர், ஆதி தமிழன் வீர சிலம்பாட்ட கலைக்கூடம் சார்பில், ‘நோபல் உலக சாதனை’ நிகழ்ச்சி, பள்ளி வளாகத்தில் நடந்தது. பள்ளி முதல்வர் பிரபா, அறங்காவலர் அபிராமி ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர், கண்களை கட்டிக்கொண்டு, 11 விதமான சிலம்ப சுழற்சி முறைகளை, 5:15 மணி நேரம் இடைவிடாது செய்து சாதனை படைத்தனர்.
இதேபோல், கராத்தே பிரிவில், ஆறு விதமான கட்டா பயிற்சி முறைகளை, இடைவிடாது, ஒன்றரை மணி செய்து சாதனை படைத்தனர். சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கு, த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., சுகுமார் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள், பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினர்.
சிலம்ப ஆசிரியர் நாக சுந்தரம் கூறுகையில், ‘‘மனநலம், உடல்நலத்தை மேம்படுத்த சிலம்பம் உட்பட கலைகள் துணையாக உள்ளன. மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து சாதனை நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம். இதன் வாயிலாக, மாணவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில் பலன் கிடைத்துள்ளது. பெற்றோர், பள்ளி நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்பால், மாணவர்கள் சாதனை சாத்தியமாகி உள்ளது,’’ என்றார்.