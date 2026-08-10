மாணவர்கள் கொண்டாடிய ஆடிப்பெருக்கு விழா 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மாணவர்கள் கொண்டாடிய ஆடிப்பெருக்கு விழா
ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM
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காளப்பட்டியில் உள்ள ‘மிடாஸ் டச் ஸ்கூல் ஆப் எக்சலன்ஸ்’ பள்ளியில் ஆடிப்பெருக்கு விழா சிறப்புடன் கொண்டாடப்பட்டது. பள்ளி நிர்வாக இயக்குனர் ராம் ஆனந்த் மற்றும் தாளாளர் ஷர்மிளா ராம் ஆனந்த் ஆகியோர் விழாவைத் துவக்கி வைத்தனர்.
பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீரின் முக்கியத்துவம், நீர் வளங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் மற்றும் இயற்கையை நேசிக்கும் பண்புகள் குறித்து ஆசிரியர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் ஆடிப்பெருக்கின் பாரம்பரியத்தை பற்றி அறிந்து கொண்டனர். மாணவர்கள் உற்சாகமாக நீர் பாய்ச்சிய நிலத்தில் விதை ஊன்றி மகிழ்ந்தனர். ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் பங்கேற்றனர்.