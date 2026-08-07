/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ விவசாய பண்ணைக்கு மாணவர்கள் களப்பயணம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:02 PM
அ நிறம் | அளவு
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி, வெள்ளாளபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில், களப்பயணமாக இயற்கை விவசாய பண்ணைக்கு மாணவர்களை தலைமையாசிரியர் ரஷ்யா பீபி அழைத்து சென்றார். அங்கு, மண்புழு வாயிலாக இயற்கை உரம் தயாரிப்பது குறித்தும், மண் வளத்தை எப்படி பாதுகாப்பது, ஆட்டெரு உரமாக்கப்படுவது குறித்து மாணவர்கள் தெரிந்து கொண்டனர்.
வட இந்திய கிர் வகை மாடுகளை நேரில் கண்டதுடன், இயற்கை எரிவாயு பற்றியும் தெரிந்து கொண்டனர். பண்ணையின் உரிமையாளர் ஜான் கென்னடி செயல்விளக்கம் அளித்து, சிறு தானிய உணவுகளை வழங்கினார். ஆசிரியர் சித்ரா நன்றி கூறினார்.