போதைக்கு எதிராக மாணவர்கள் ஊர்வலம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:40 PM
கருமத்தம்பட்டி: செம்மாண்டாம்பாளையம் அரசு உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்கள், போதைக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினர்.
செம்மாண்டாம்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர், போதை பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினர். தலைமையாசிரியர் சுஜாதா பேரணியை துவக்கி வைத்தார்.
ஊரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற பேரணியில், போதை பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்த பதாகைகளை மாணவ, மாணவியர் ஏந்தி சென்றனர்.
போதை பொருட்கள் உடலையும், மனதையும் பாதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் குடும்பத்தினரையும் பாதிக்கிறது. யாரும் போதைக்கு அடிமையாகக் கூடாது. போதை பொருட்கள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த அனைவரும் உறுதி ஏற்று போதை இல்லா சமுதாயம் உருவாக அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும், என, பேரணியில் வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆசிரியர்கள் கோபாலகிருஷ்ணன், சிவசுப்பிரமணி யன் உள்ளிட்டோர் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.