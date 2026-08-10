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அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மாணவ, மாணவியர் அசத்தல்

அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மாணவ, மாணவியர் அசத்தல்

ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM

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கருமத்தம்பட்டி: மாணவர் திருவிழாவில், தங்களது கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி மாணவர்கள் அசத்தினர்.

வினோபா ஜி நகர் மாணவர் வட்டம் மற்றும் இளைஞர்கள் சார்பில், 4 ஆம் ஆண்டு மாணவர் திருவிழா இரண்டு நாட்கள் நடந்தது. திருக்குறள், ஆத்திச்சூடி ஒப்புவித்தல், எழுதுதல், கட்டுரை, பேச்சு, வினாடி - வினா போட்டிகள் நடந்தன. மாணவர்கள் தங்கள் கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி அசத்தி இருந்தனர். ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவக்குமார் தலைமை வகித்தார்.

எல்லை பாதுகாப்பு படை துணை கமாண்டர் அமித் சிங் தேசிய கொடி ஏற்றி விழாவை துவக்கி வைத்தார்.

விழா அரங்கத்தை கிட்டாம்பாளையம் ஊராட்சி முன்னாள் தலைவர் சந்திரசேகர் திறந்து வைத்தார். அறிவியல் அரங்கத்தை கோயமுத்தூர் நர்சிங் கல்லூரி முதல்வர் மோகன் திறந்து வைத்தார்.

500 க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் தங்கள் கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி திறமையை வெளிப்படுத்தினர். பழங்கால பொருட்கள், நாணயங்கள் கண்காட்சியும் நடந்தது. பட்டிமன்றமும் நடந்தது. மோப்பிரிபாளையம் பேரூராட்சி தலைவர் சசிக்குமார், பி.எஸ்.எப்., ஆறுமுகம், ரோட்டரி சங்க தலைவர்கள் ஆறுமுகம், சரவணக்குமார், சிவக்குமார் உள்ளிட்டோர் வெற்றி பெற்றோருக்கு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினர்.

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