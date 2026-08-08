சப் ஜூனியர் ஐவர் பூப்பந்து போட்டி

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சப் ஜூனியர் ஐவர் பூப்பந்து போட்டி
ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM
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மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட கழகம் சார்பில் ‘சப் ஜூனியர்’ பிரிவு மாணவர்களுக்கான ஐவர் பூப்பந்து போட்டி வரும் 16ம் தேதி நேரு ஸ்டேடியம் எதிரே மாநகராட்சி மைதானத்தில் நடக்கிறது.
பங்குபெறும் மாணவர்கள் 2011 ஜன., 2 அன்றோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ பிறந்திருக்க வேண்டும். காலை 7 மணி முதல் நடக்கும் இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணிகளுக்கு பரிசுக்கோப்பை, சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படுகின்றன. சிறப்பாக விளையாடும் மாணவ, மாணவியர் தலா 10 பேர் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளனர்.
இவர்கள் வரும் 29, 30ம் தேதிகளில் சேலத்தில் நடக்கும் 45வது மாநில ‘சாம்பியன்ஷிப்’ போட்டியில், மாவட்டத்துக்காக விளையாட உள்ளனர் என, மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட கழகம் தெரிவித்துள்ளது.