தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பந்தல் காய்கள் சாகுபடிக்கு நிரந்தர பந்தலுக்கு மானியம்

பந்தல் காய்கள் சாகுபடிக்கு நிரந்தர பந்தலுக்கு மானியம்

பந்தல் காய்கள் சாகுபடிக்கு நிரந்தர பந்தலுக்கு மானியம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சூலுார்: பந்தல் காய்கறி சாகுபடிக்கு, நிரந்தர பந்தல் அமைப்பு அமைக்க, தோட்டக்கலைத்துறை மானியம் வழங்குகிறது.

சுல்தான்பேட்டை வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குனர் ஷாலினி உதயா அறிக்கை:

பிரதம மந்திரி ராஷ்டிரிய கிரிஷி விகாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், பந்தல் காய்கறி சாகுபடிக்கு தேவையான நிரந்தர பந்தல் அமைப்பு அமைக்க, 50 சதவீதம் மானியம் வழங்குகிறது. ஒரு எக்டேர் அளவுக்கு கல்துாண் வைத்து நிரந்தர பந்தல் அமைக்க, 3 லட்சம் ரூபாய் பின்னேற்பு மானியமாக வழங்கப்படுகிறது. இதன் வாயிலாக, புடலை, சுரைக்காய், பீர்க்கங்காய், பாகற்காய், பீன்ஸ், கிவி, பேஷன் ப்ரூட் உட்பட தோட்டக்கலை காய்கறிகளை சாகுபடி செய்யலாம்.

இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன்பெற, தோட்டக்கலைத்துறை வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். ஒரு விவசாயிக்கு, ஒரு எக்டேருக்கு மட்டுமே மானியம் பெறமுடியும். ஏற்கனவே இத்திட்டத்தில் பயன்பெற்ற விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்க முடியாது‌.

சுல்தான்பேட்டை வட்டாரத்தில், பொது விவசாயிகளுக்கு, 2.5 எக்டேரும், ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு, 0.50 எக்டேரும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதார், ரேஷன் கார்டு நகல், பட்டா, சிட்டா, அடங்கல், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், தடையில்லா சான்று, புல வரைபடம் உட்பட ஆவணங்கள் தேவைப்படும்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us