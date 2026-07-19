போத்தனுார் ஸ்டேஷன் மேம்பாடு மேலும் ரூ.9.65 கோடிக்கு டெண்டர்

போத்தனுார் ஸ்டேஷன் மேம்பாடு மேலும் ரூ.9.65 கோடிக்கு டெண்டர்
போத்தனுார் ஸ்டேஷன் மேம்பாடு மேலும் ரூ.9.65 கோடிக்கு டெண்டர்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:31 PM
கோவை: கோவை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிலவும் போக்குவரத்து பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் விதமாக போத்தனுார் ஸ்டேஷனை இரண்டாவது முனையமாக மாற்றும் நடவடிக்கையை தெற்கு ரயில்வே எடுத்து வருகிறது.
போத்தனுாரில் தற்போது ஐந்து நடைமேடைகள் உள்ளன. இந்நிலையில், ‘அம்ரித் பாரத்’ திட்டத்தில் நவீன ‘கோச்சிங் டெர்மினல்’ ஆக மாற்றுவதற்கு ‘டிரிப் மெயின்டனன்ஸ்’ மற்றும் நவீன ‘அட்வான்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன்’ மையமும் இந்த ஸ்டேஷனில் உருவாக்கப்படவுள்ளது.
இதற்கென கடந்தாண்டு நவ., முதல் ஒவ்வொரு பணியாக பிரிக்கப்பட்டு ‘டெண்டர்’ அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஏப்., வரை ரூ.101.27 கோடிக்கு டெண்டர் அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும் ரூ.33.44 கோடிக்கு ஜூன் 12ம் தேதி டெண்டர் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் தற்போது ரூ.9.65 கோடிக்கு மேலும் ஒரு டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி போத்தனுார் பணிமனையில் 25 கிலோ வாட் உயர் மின் அழுத்த கட்டமைப்பு வடிவமைத்தல், வினியோகம், நிறுவுதல், பரிசோதித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் செய்யப்படவுள்ளன.
பணிகளை முடிக்க 15 மாதம் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் சேர்த்து ரூ.144.36 கோடிக்கு டெண்டர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் பணிகளை விரைந்து முடிக்க கோவை தெற்கு வளர்ச்சி கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.