கனவு இல்லம் கட்டும் ஆசையை நிறைவேற்றும் ‘பேர்புரோ’ கண்காட்சி நேற்று துவக்கம்; நாளை நிறைவு

கனவு இல்லம் கட்டும் ஆசையை நிறைவேற்றும் ‘பேர்புரோ’ கண்காட்சி நேற்று துவக்கம்; நாளை நிறைவு
கனவு இல்லம் கட்டும் ஆசையை நிறைவேற்றும் ‘பேர்புரோ’ கண்காட்சி நேற்று துவக்கம்; நாளை நிறைவு
ADDED : ஆக 07, 2026 03:30 PM
பீளமேடு: கொடிசியா தொழிற்காட்சி வளாகத்தில் ‘பேர்புரோ பிராபர்ட்டி எக்ஸ்போ 2026’ கண்காட்சி நேற்று துவங்கியது. நாளை நிறைவு பெறுகிறது.
கிரெடாய் சார்பில் நடக்கும் இக்கண்காட்சியில் குடியிருப்பு, வணிக வளாகம், வீட்டுமனை விற்பனை நடக்கின்றன.
கண்காட்சியை ஸ்டேட் பாங்க் பொது மேலாளர் ஹரிதா பூர்ணிமா துவக்கி வைத்து பேசுகையில், “வாங்குவோர், விற்போர் வாடிக்கையாளர்கள் என அனைவருக்கும் உதவும் வகையில் கண்காட்சி அமைந்துள்ளது,” என்றார்.
கோவை கிரெடாய் அமைப்பின் தலைவர் அர்விந்த் குமார் கூறுகையில், “35 நிறுவனங்கள் 100 குடியிருப்பு திட்டங்களை காட்சிப்படுத்தியுள்ளன. ரூ.10 லட்சம் முதல் ரூ.10 கோடி வரையிலான வீட்டு மனைகள், வீடுகள், வில்லாக்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இங்கு பதிவு செய்வோருக்கு சலுகைகள் உண்டு. முன்னணி வங்கிகள் நிதியுதவிகளை பரிசீலிக்கின்றன. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் ஆட்கள் பற்றாக்குறை இருந்தாலும், மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்ந்தாலும், சரியான விலையில் விற்பனை செய்கிறோம். சாமானிய மக்களுக்கும் வீடு கட்டி கொடுக்கிறோம்,” என்றார்.
முன்னதாக கோவை கிரெடாய் தலைவர் அர்விந்த் குமார் வரவேற்றார். முன்னாள் தலைவர் குகன் முன்னிலை வகித்தார்.