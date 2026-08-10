/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ‘பெல்’ செல்கிறது பழுதான இ.வி.எம்.,
ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM
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சட்டசபை தேர்தலின் போது மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு, ஓட்டு எண்ணிக்கைக்கு பயன்படுத்திய இ.வி.எம்., கருவிகளில் பழுதடைந்தவை பெல் நிறுவனத்துக்கு அனுப்பப்பட்டன.
தெற்கு தாலுகா அலுவலக பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த 94 பேலட் யூனிட், 151 கன்ட்ரோல் யூனிட், 489 வி.வி.பேட் என 734 எந்திரங்கள் அனுப்பப்பட்டன.
கலெக்டர் அலுவலக பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சின்னங்கள் பதிவேற்றும் கருவிகளும் வெளியே எடுக்கப்பட்டன. கலெக்டர் பவன்குமார் பார்வையிட்டார்.
தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் தொடர்பான வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால், அந்த தொகுதிக்கான கருவிகளை தவிர, மற்ற 9 தொகுதிகளுக்கான சின்னங்கள் பதிவேற்றும் கருவிகள், பெல் நிறுவனத்துக்கு அனுப்பப்பட்டன.