ஒரு வழியாக சிக்கினார் குண்டு மிரட்டல் ஆசாமி!

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
கோவை:
சில மாதங்களுக்கு முன் தமிழகத்தில் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லுாரிகள், ஏர்போர்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன், பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் ஆகியவற்றுக்கு இ–மெயில் வாயிலாக 50க்கு மேற்பட்ட முறை தொடர்ந்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து, சோதனை நடத்தப்பட்டன. இருக்கும் வேலையெல்லாம் விட்டு, விட்டு பெற்றோர் பதறியடித்து பள்ளிகளுக்கு ஓடி வந்து குழந்தைகளை அள்ளிச் சென்றனர்.
அரசு அலுவலகங்களில் ஊழியர்களை வெளியேற்றி விட்டு, வெடிகுண்டு சோதனை நிபுணர்கள், மோப்ப நாய்களுடன் சோதனை நடத்தினர். ஒவ்வொரு முறையும் இ–மெயில் மிரட்டல் புரளி என தெரிந்தது. அத்தனை பேருக்கும் நேர விரயம் ஏற்பட்டது.
கடுப்பாகி போன அனைவரும், எப்போது அந்த மிரட்டல் ஆசாமி பிடிபடுவார் என காத்திருந்தனர். போலீஸ் கமிஷனர் ஆபீசுக்கே மிரட்டல் விடுத்ததுதான் உச்சகட்டம்.
எவ்வளவோ முயன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாத சைபர் கிரைம் போலீசாரும், எப்போது அந்த நபர் சிக்குவார் என காத்திருந்தனர்.
அந்த நபர் இப்போது சிக்கியுள்ளார். அவர், திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தை சேர்ந்த சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சரத் சுப்பிரமணியன் சங்கர்,38 என்பது தெரியவந்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் வசித்த இவருக்கு, ‘லுக் அவுட்’ நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டது. கடந்த 22ம் தேதி அமெரிக்காவில் இருந்து சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்த அவரை, சென்னை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
கோவை பள்ளிகள், கலெக்டர் ஆபீஸ், போலீஸ் கமிஷனர் ஆபீசுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில் அவருக்கு தொடர்பு உள்ளதால், சைபர் கிரைம் போலீசார், அவரை போலீஸ் கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.