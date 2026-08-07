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தமிழின் சுவாசமாய் கண்ணதாசன் மரபின் மைந்தன் முத்தையா பேச்சு

தமிழின் சுவாசமாய் கண்ணதாசன் மரபின் மைந்தன் முத்தையா பேச்சு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:30 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:30 PM

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சூலுார்: ‘‘தமிழின் சுவாசமாய் இன்றும் வாழ்கிறார் கவியரசு கண்ணதாசன்,’’ என, கவிஞர் மரபின் மைந்தன் முத்தையா பேசினார்.

முத்துக்கவுண்டன் புதுார் சுவாமி விவேகானந்தர் இளைஞர் சக்தி இயக்கம் சார்பில், ‘நமது தேசம் புண்ணிய தேசம்’ எனும் மாதாந்திர விழிப்புணர்வு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி, விவேகானந்தர் அரங்கத்தில் நடந்தது.

இயக்க தலைவர் சம்பத்குமார் தலைமை வகித்தார். ‘கண்ணதாசன் கண்ட கடவுள்’ என்ற தலைப்பில், கவிஞர் மரபின் மைந்தன் முத்தையா பேசியதாவது:

கவியரசர் கண்ணதாசன் கண்ணனின் பக்தர். மண்ணை, மக்களை, சமுதாயத்தை நேசித்தவர். அவரது பாடல்கள், கவிதைகள் காலத்தால் அழியாதவை. வாழ்வியல் உண்மைகளை தெய்வத்தின் பெயரால் நமக்கு வழங்கியவர். தேசத்தை, தெய்வத்தையும் நேசித்தவர். ஆதிசங்கரர் அருளிய கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்தை தமிழில் மொழி பெயர்த்து நமக்கு அளித்தவர் கண்ணதாசன். காஞ்சி பெரியவர், வாரியார் சுவாமிகளின் ஆசியை பெற்றவர். அவரது பாடல்களால் அனைவரையும் கட்டி போட்டவர். மொத்தத்தில், தமிழின் சுவாசமாய் இன்றும் வாழ்கிறார் கண்ணதாசன்.

ஒவ்வொரு வீட்டிலும், ஒரு நுாலகம் இருக்க வேண்டும். அதில், சுவாமி விவேகானந்தர் முதல் கண்ணதாசன் வரை உள்ள ஞானிகளின் படைப்புகள் இருக்க வேண்டும். அவற்றை படித்து பயன் பெற வழிகாட்ட வேண்டும். ஆக்கப்பூர்வமான, ஆரோக்கியமான சூழல் உருவாக, அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

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