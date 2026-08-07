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எப்போரும் வரும் ரூ.2,500 மக்கள் சார்பாக கேள்வி

எப்போரும் வரும் ரூ.2,500 மக்கள் சார்பாக கேள்வி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:30 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:30 PM

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அன்னுார்: ‘தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி, மகளிர் உரிமைத் தொகை மாதம் 2,500 ரூபாய் வழங்காமல், த.வெ.க., அரசு இழுத்தடிப்பது ஏமாற்றம் தருகிறது’ என, பா.ஜ., தெரிவித்துள்ளது.

பா.ஜ., மாநில செயலாளர் நந்தகுமார் அறிக்கை:

தி.மு.க., அரசு, மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை, ஆட்சி அமைந்த உடனே செயல்படுத்தவில்லை; இரண்டரை ஆண்டுக்கு பின்தான் துவங்கியது; எங்களிடம் மட்டும் ஏன் இப்போதே கேட்கிறீர்கள் என, அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறுகிறார். தி.மு.க., அரசின் செயல்பாடுகளை விமர்சித்ததன் வாயிலாகவே, மக்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினர். ஆனால் இன்று, தி.மு.க., அரசின் தாமதத்தை மேற்கோள்காட்டி நியாயப்படுத்த முயற்சிப்பது மக்கள் வழங்கிய ஆணைக்கு அவமரியாதை செய்வதாகும். மக்கள் கேட்பது ஒரே கேள்விதான். 2,500 ரூபாய் எப்போது வழங்கப்படும் என்று. காரணம் சொல்லாமல் அறிவித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இவ்வாறு, அவர் அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.

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