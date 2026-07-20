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காலத்தின் கட்டாயம்!

காலத்தின் கட்டாயம்!

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM

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மாநகரில் கழிவு நீர் மேலாண்மை... புதிய சுத்திகரிப்பு நிலையம் வேணும்

கோவை: மாநகர எல்லைக்குள் அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப, தற்போதைய கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை முழுமையான பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்; புதிய சுத்திகரிப்பு நிலையங்களும் கட்டியாக வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

உக்கடம், நஞ்சுண்டாபுரம், ஒண்டிப்புதுார், வெள்ளலுாரில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை மாநகராட்சி கட்டியுள்ளது. உக்கடத்தை தவிர மீதமுள்ள இடங்களில் உள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், இன்னும் முழு பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை.

சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கொடுக்கவில்லை. ஒரு வீடு, வர்த்தக நிறுவனம் கூட விடுபடாத அளவுக்கு இணைப்பு தர வேண்டும்.

மழை நீர் வடிகால், ஓடை, நொய்யல் ஆற்றில் கழிவு நீர் விடாத அளவுக்கு கழிவு நீரை சுத்திகரித்து, மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உள்ளூர் திட்ட குழும எல்லைக்குள் மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி பகுதிகளில் 40 சதவீதமே மழை நீர் வடிகால் கட்டப்பட்டு உள்ளது. சில இடங்களில் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் நேரடியாக ஆற்றில் கலக்கிறது.

சங்கனுார் பள்ளம், நொய்யல் ஆற்றில் மழை காலம் தவிர மற்ற சமயங்களில் கழிவு நீரே பயணிக்கின்றன; ஓடை நீர் கருப்பு நிறத்தில் இருப்பதை பார்க்கலாம். இந்த அவலத்தை போக்க வேண்டுமெனில், கழிவு நீர் மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

ஏனெனில், தற்சமயம் கோவை மாநகர பரப்பு 257.04 சதுர கி.மீ. ஆக இருக்கிறது; 14 உள்ளாட்சி அமைப்புகளை இணைத்து 415.40 சதுர கி.மீ. என விஸ்தரிக்க கடந்த ஆட்சியில் அரசாணை வெளியானது.

150 வார்டுகள் உருவாக்கி, தலா 10 வீதம் பிரித்து, 15 மண்டலங்கள் ஏற்படுத்த ஆலோசிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்துக்கு உயிரூட்ட வாய்ப்பிருக்கிறது.  

தற்போது மாநகர எல்லைக்குள் 21 லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். 2041ல் இது 39 லட்சத்தை எட்டும்; 18.20 லட்சம் வீடுகள் தேவைப்படும் என கணிக்கப்பட்டு உள்ளது.

அதிக கழிவு நீர் வெளியேற்றப்படும் என்பதால், தற்போதைய சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை முழு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதோடு, தேவையான இடங்களில் புதிதாக கட்ட வேண்டியது அவசியம்.

மிக முக்கியமாக, கோவையின் வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகள் அதிவேகமாக வளர்ந்து வருவதால் பிளீச்சி, அரசூரில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் கட்ட பரிந்துரைக்கப்பட்டு உள்ளது.

அதற்கேற்ப எதிர்கால தேவையை திட்டமிட்டு, மாநகராட்சியும், மாவட்ட நிர்வாகமும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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