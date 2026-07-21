/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ குறுமைய விளையாட்டு மாணவர்கள் அசத்தல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM
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கோவை: பள்ளிகளுக்கான ‘ஆ’– குறுமைய விளையாட்டு போட்டிகள் நேற்று, ராமநாதபுரம் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தன.
இதில், டேக்வாண்டோ போட்டியில், 43 பள்ளிகள் பங்கேற்றன. 14, 17, 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கு, எடை வாரியாக எட்டு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடந்தன.
சிலம்பப்போட்டியில் 30 பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இவர்களுக்கும், 30 முதல் 60 கிலோ வரை, எடை வாரியாக, பல்வேறு பிரிவுகளில் மாணவர், மாணவியருக்கு தனித்தனியாக போட்டி நடந்தது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் பரிசு பெற்றவர்கள், மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்பர் என, உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர்.