/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மாநகராட்சி இணையதளத்தில் புதிய கமிஷனர் பெயர் மாயம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:02 PM
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கோவை: கோவை மாநகராட்சியின் புதிய கமிஷனராக ரவி தேஜா பதவியேற்று ஒன்றரை மாதம் ஆகிவிட்டது. மாநகராட்சியின் இணையதளம், மென்பொருள் ஆகியவற்றை பராமரிக்க பலகோடி ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது. ஆனாலும் அடிப்படை தகவல் கூட அப்டேட் செய்யவில்லை.
புதிய அதிகாரிகளின் பெயர் ‘அப்டேட்’ ஆகவில்லை. இன்னும் முன்னாள் கமிஷனர் சிவகுரு பிரபாகரன், முன்னாள் துணை கமிஷனர் சுல்தானா மற்றும் உதவி கமிஷனர்கள் என, பழைய அதிகாரிகள் பெயர்கள் தான் உள்ளன. புதிய கமிஷனர் ரவி தேஜா உள்ளிட்டோர் பெயர்களை அப்டேட் செய்யவில்லை.