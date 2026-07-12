இளநீர் விலை ஒரு ருபாய் உயர்வு ஒரு டன் 20 ஆயிரமாக நிர்ணயம்
இளநீர் விலை ஒரு ருபாய் உயர்வு ஒரு டன் 20 ஆயிரமாக நிர்ணயம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி, ஆனைமலை தாலுகா பகுதியில், இளநீர் பண்ணை விலை கடந்த வாரத்தை விட, ஒரு ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.
ஆனைமலை இளநீர் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீனிவாசன் கூறியதாவது :
இந்த வாரம், நல்ல தரமான குட்டை, நெட்டை வீரிய ஒட்டு இளநீரின் விலை, கடந்த வாரத்தை விட, ஒரு ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு, 51 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. ஒரு டன் இளநீரின் விலை, 20,000 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இளநீர் வரத்து தற்போது வெகுவாக குறைந்துள்ளது. கர்நாடகா சந்தையிலும் இளநீர் வரத்து மற்றும் தரம் பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளது. வரும் நாட்களில் இளநீர் வரத்து மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
பெரும்பாலான பகுதிகளில் எல் நினோ தாக்குதல் காரணமாக, வெப்பநிலை இயல்பை விட உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த மாதங்களில் நிலவிய அதிக வெயிலின் காரணமாக, இளநீரின் தரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், தரமான இளநீருக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
இதனால், தற்போது மிக உயரமான மரங்கள் மற்றும் நீண்ட காலம் இளநீர் அறுவடை செய்யாத மரங்களிலும் இளநீர் அறுவடை செய்யப்படுகிறது.
நாட்டுமர இளநீரும் கணிசமாக வெட்டப்படுகிறது. மேலும், தரமான இளநீரை குறைந்த விலைக்கு விற்க வேண்டாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்தார்.