கொங்கு மண்டலம் செழிக்க வழி இருக்கு! அத்திக்கடவு ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல்
கொங்கு மண்டலம் செழிக்க வழி இருக்கு! அத்திக்கடவு ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM
அன்னுார்: ‘பாண்டியாறு புன்னம்புழா திட்டத்தை நிறைவேற்றினால், கொங்கு மண்டலம் செழிக்கும்’ என, அத்திக்கடவு திட்ட ஆர்வலர்கள் தெரிவித்தனர்.
கேரள மாநிலம் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பில்லுார், பவானிசாகர் மற்றும் கேரளா அணைக்கட்டுகளுக்கு அதிக அளவில் நீர் செல்கிறது. பாண்டியாறு -– புன்னம்புழா ஆற்றை பவானி ஆற்றின் கிளை ஆறான மாயாறு ஆற்றுடன் இணைக்க வேண்டும்; இப்படி இணைத்தால் மாயாற்றில் நீர் வரத்து அதிகரிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்திக்கடவு -– அவிநாசி திட்ட போராட்ட குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் நடராஜன், கணேசன் ஆகியோர் கூறியதாவது:
கடந்த 60 ஆண்டுகள் போராடியதால், கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களுக்கு பயன் தரும் அத்திக்கடவு -– அவிநாசி திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. எனினும், பவானி ஆற்றில் போதுமான நீர்வரத்து இல்லாததால் முழுமையாக 1,045 குளம், குட்டைகளுக்கும் தண்ணீர் சேர்வதில்லை. மேலும் முதல் திட்டத்தில் 1,100 குளம், குட்டைகள் விடுபட்டுள்ளன. அவற்றை சேர்க்கவும், பவானி ஆற்றில் நீர் இல்லை. இதற்கு நிரந்தர தீர்வு பாண்டியாறு -– புன்னம்புழா திட்டம் தான்.
இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றினால், கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில், பல ஆயிரம் குளம், குட்டைகள் நிரம்பும். விவசாய பரப்பும் கால்நடை வளர்ப்பும் அதிகரிக்கும். நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் உற்பத்தியாகும் பாண்டியாறு -– புன்னம்புழா ஆற்று நீர் கேரள மாநிலத்திற்கு சென்று, அங்கு வீணாக கடலில் கலக்கிறது. பாண்டியாறு -– புன்னம்புழா ஆற்றை பவானி ஆற்றின் கிளை ஆறான மாயாறு ஆற்றுடன் இணைக்க வேண்டும். இப்படி இணைத்தால் மாயாற்றில் நீர் வரத்து அதிகரிக்கும்.
மாயாறு பவானி ஆற்றில் கலக்கும் போது பவானி ஆற்றிலும் நீர் வரத்து அதிகரிக்கும். பில்லுார், பவானிசாகர் அணைகள் நிரம்பும். அத்திக்கடவு இரண்டாம் திட்டத்தை எளிதாக நிறைவேற்ற முடியும். கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பயன் பெறும். கேரள அரசுடன் பேச்சு நடத்தி, கடலில் வீணாகும் நீர் எங்களுக்கு பயன் தரும் என்பதை தெரிவித்து, பாண்டியாறு -– புன்னம்புழா திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். அரசியல் வித்தியாசம் இல்லாமல் அனைத்து கட்சிகளும் இத்திட்டத்தை வலியுறுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.