பண்ணாரி மாரியம்மன் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பண்ணாரி மாரியம்மன் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:40 PM
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பெ.நா.பாளையம்: துடியலுார் அருகே உருமாண்டம்பாளையத்தில் உள்ள பண்ணாரி மாரியம்மன் திருக்கோவிலில், திருவிளக்கு பூஜை, இன்று நடக்கிறது.
இறைவனை ஒளி வடிவமாக உருவகம் செய்து, உலக நலன் வேண்டி இந்த திருவிளக்கு வழிபாடு நடத்தப்படுகிறது. இந்த வழிபாடு நடத்துவதால், அனைத்து குடும்பத்தினரும் சுகமும், சுபிட்சமும் பெற்று நீடூடி வாழ்வார்கள் என்பது ஐதீகம். உருமாண்டம்பாளையம் பண்ணாரி மாரியம்மன் கோவிலில், இன்று மாலை 6.00 மணிக்கு திருவிளக்கு பூஜை நடக்கிறது. பக்தர்கள், பொதுமக்கள் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் என அழைப்பு விடப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை, பண்ணாரி மாரியம்மன் கோவில் மூலஸ்தான குழு மற்றும் பவுர்ணமி குழுவினர் செய்து வருகின்றனர்.