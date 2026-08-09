மீண்டும் மீண்டும் அவகாசம்நான்கு வழிச்சாலை திட்ட அறிக்கை டெண்டருக்கு....மேட்டுப்பாளையம் மக்கள் ஏமாற்றம்
மீண்டும் மீண்டும் அவகாசம்நான்கு வழிச்சாலை திட்ட அறிக்கை டெண்டருக்கு....மேட்டுப்பாளையம் மக்கள் ஏமாற்றம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:52 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையத்தில் நான்கு வழிச்சாலை விரிவாக்த்திற்கு கடந்த ஆண்டு ரூ.234 கோடியில் திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு, நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில், கூடுதல் வேலைகளை சேர்த்து புது திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க மத்திய அரசு மீண்டும் டெண்டர் கோரியது. ஆனால் டெண்டர் எடுக்க ஆள் இல்லாமல் தேதி முடிந்தது. மீண்டும் டெண்டர் எடுக்க 20 நாட்கள் அவசாகம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேட்டுப்பாளையம் நகரில், கோவை–மேட்டுப்பாளையம், மேட்டுப்பாளையம்–ஊட்டி, மேட்டுப்பாளையம்–அன்னூர், சிறுமுகை - அண்ணாஜிராவ் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகள் உள்ளன. அதே போல் காரமடை நகர் பகுதியில் கன்னார்பாளையம், தோலம்பாளையம் சாலைகள் உள்ளன. நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு சுற்றுலா வருவோர், விவசாயிகள், வெளியூர்களில் இருந்து வேலை நிமித்தமாக காரமடை, மேட்டுப்பாளையம் வருவோர், உள்ளூர் வாசிகள் என ஏராளமானோர் இச்சாலைகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். நகர் பகுதியில் நான்கு வழிச்சாலை, ரவுண்டான போன்றவைகள் இல்லாததால் போக்குவரத்து நெரிசலில் மேட்டுப்பாளையம், காரமடை சிக்கி திணறி வருகிறது. மேலும், இச்சாலைகளில் ஆக்கிரமிப்புகளாலும் மக்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, காரமடை மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் நகர் பகுதிகள் சாலையை விரிவாக்கம் செய்து நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்ற திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்யும் பணி கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. ஆனால் இந்த திட்ட அறிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டு, புது திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க மத்திய அரசு மீண்டும் டெண்டர் கோரியது. அந்த டெண்டர் 23ம் தேதியுடன் முடிந்தது. யாரும் டெண்டர் எடுக்க முன்வரவில்லை.
கோவை கோட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை திட்ட இயக்குனர் ஒருவர் கூறியதாவது:-
கோவை பூமார்க்கெட் முதல் மேட்டுப்பாளையம் கல்லாறு அருகே உள்ள ரயில்வே கேட் வரையிலான கோவை–மேட்டுப்பாளையம் சாலை, மேட்டுப்பாளையம்–ஊட்டி சாலைகளில் சீரமைப்பு, நான்கு வழிச்சாலை இல்லாத இடங்களில் புதிதாக சாலை அமைத்தல், 9 சிறுபாலங்கள் புதிதாக அமைத்தல், பவானி ஆற்றில் கூடுதலாக பாலம் அமைத்தல், ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றுதல், நிலம் எடுப்பு என இதற்கு சுமார் ரூ.234 கோடி மதிப்பில் திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டது. இதில், மேட்டுப்பாளையம் நகர் பகுதியில் உள்ள சி.டி.சி., டிப்போ முதல் ஊட்டி சாலையில் உள்ள தனியார் தீம் பார்க் வரை சுமார் 10 கி.மீ தூரத்திற்கு நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. மேலும், மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டு அருகே ஐந்து முக்கு பகுதியில் ரவுண்டான அமைக்கவும், காரமடை நகர் பகுதியில் நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் திட்டமிடப்பட்டது. இதற்காக தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டது. விரைவில் பணிகள் துவங்கப்படும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், இந்த திட்ட அறிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது. மேலும், கூடுதல் நிதி மற்றும் வேலைகளை இணைத்து முழுமையான புது திட்ட அறிக்கையை தயார் செய்ய அரசு அறிவுறுத்தி டெண்டர் கோரியது.
இந்த டெண்டர் 23ம் தேதி முடிந்தது. ஆனால் யாரும் எடுக்க முன்வராததால் டெண்டர் தேதிக்கு மீண்டும் 20 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து யாரும் எடுக்க முன்வராத பட்சத்தில் இத்திட்டம் ரத்தாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
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