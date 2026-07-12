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மாநகரில் இன்றைய சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்

மாநகரில் இன்றைய சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:20 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:20 PM

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அக்ரி இன்டெக்ஸ் அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள கொடிசியா தொழில் கண்காட்சி வளாகத்தில், கொடிசியா சார்பில் ‘அக்ரி இன்டெக்ஸ் 2026’ நடக்கிறது.

நூல் வெளியீடு  ‘கோவை மாவட்ட வரலாறு’ நூல் வெளியீட்டு விழா, பி.எஸ்.ஜி. தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில், பீளமேடு ‘டி’ அரங்கில் மாலை 5:00 மணிக்கு நடக்கிறது.

முகாம் கங்கா மருத்துவமனை சார்பில் பெண்களுக்கான இலவச மார்பகப் புற்றுநோய் பரிசோதனை முகாம், ஈஷா யோகா மையத்தில் காலை 9:00 மணிக்கு நடக்கிறது.

நாட்டிய விழா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் வழங்கும் ‘அஹம் பிரவாஹினி’, ஷோபனா பாலச்சந்திரா குழுவினரின் நாட்டிய விழா, கிக்கானி மேல்நிலைப்பள்ளி அரங்கில் மாலை 6:30 மணிக்கு நடக்கிறது.

கூடைப்பந்து போட்டி வெங்கடகிருஷ்ணன் கோப்பைக்கான ஒய்.எம்.சி.ஏ. கூடைப்பந்து போட்டி, ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் மாலை 6 மணிக்கு துவங்குகிறது.

பிரம்மோத்ஸவம் கோவைப்புதூரில் உள்ள வேங்கடேசப் பெருமாள் கோயிலில் பிரம்மோத்ஸவம், காலை 8 மணி முதல் நடக்கிறது. திருமஞ்சனம், தீர்த்தவாரி, துவாதச ஆராதனம், புஷ்பயாகம் மற்றும் மாலை 6:30 மணி முதல் விடையாற்றி உற்சவம், புஷ்ப பல்லாக்கு நடக்கிறது.

சொற்பொழிவு சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியின் ‘வீடுதோறும் பகவத்கீதை’ சொற்பொழிவு, டாடாபாத் மூன்றாவது வீதியில் உள்ள ஆர்ஷ வித்யா பவுண்டேஷன் வளாகத்தில் மாலை 5 மணிக்கு நடக்கிறது.

மண்டல பூஜை திருச்சி ரோடு, சிங்காநல்லூர் அக்ரஹாரத்தில் அமைந்துள்ள உலகளந்த பெருமாள் கோயில் மற்றும் பொள்ளாச்சி ரோடு, சுந்தராபுரம் செங்கப்பக்கோனார் வீதியில் அமைந்துள்ள குபேர விநாயகர், சுப்ரமணியர், ரிஷபாரூடர் கோயில்களில் மாலை 6 மணிக்கும், செட்டிபாளையம், மயிலேறிபாளையத்தில் அமைந்துள்ள திரவுபதி அம்மன் கோயிலில் மதியம் 12 மணிக்கும் மண்டல பூஜை நடக்கிறது.

விழிப்புணர்வு முகாம் சுண்டக்காமுத்தூரில் உள்ள டி.எஸ்.நர்சரி பள்ளியில் காலை 10:30 முதல் மதியம் 12 மணி வரையிலும், குனியமுத்தூர் டிவைன் மேரி சர்ச்சில் மாலை 6:30 முதல் இரவு 8:30 மணி வரையிலும், ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் சார்பில் மதுப்பழக்கத்திற்கு எதிரான விழிப்புணர்வு முகாம் நடக்கிறது.

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