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தேயிலை செடி மீது படர்ந்த பனி மூட்டம் சுற்றுலா பயணியர் கண்டு  வியப்பு

தேயிலை செடி மீது படர்ந்த பனி மூட்டம் சுற்றுலா பயணியர் கண்டு  வியப்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 PM

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வால்பாறை: தேயிலை செடி மீது படர்ந்த பனிமூட்டத்தை, சுற்றுலாபயணியர் வெகுவாக கண்டு ரசித்தனர்.

வால்பாறையில் கடந்த மாதம் முதல், தென்மேற்கு பருவமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. அணைகளின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

பரவலாக பெய்து வரும் மழையால், எஸ்டேட் பகுதியில் காலை, மாலை நேரங்களில் தேயிலை செடிகள் மீது பனி படர்ந்து ரம்யமாக காட்சியளிக்கிறது. இதை சுற்றுலாபயணியர் வெகுவாக கண்டு ரசிக்கின்றனர்.

குறிப்பாக நல்லமுடி காட்சி முனை, முருகாளி எஸ்டேட், சின்கோனா, கவர்க்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பகல் நேரத்தில் கடும் பனி மூட்டம் நிலவுவதால், வாகன ஓட்டுனர்கள் தங்களது வாகனங்களின் முகப்பு விளக்கை எரியவிட்டு செல்கின்றனர்.

வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘வால்பாறையில் தென்மேற்கு பருவ மழை தொடர்வதால், இங்குள்ள ஆறு மற்றும் அருவிகளில் சுற்றுலாபயணியர் குளிக்க முற்றிலுமாக தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலாஸ்தலங்களுக்கு செல்லும் சுற்றுலாபயணியர் பனிமூட்டத்தை தொலைவில் இருந்தபடி கண்டு ரசிக்க வேண்டும். வன விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படுவதால், பனி படரும் ரோட்டில் சுற்றுலாபயணியர் தங்களது  வாகனங்களை மிகவும் கவனமாக இயக்க வேண்டும்’ என்றனர்.

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