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கவியருவியில் திரண்ட சுற்றுலா பயணியர்

கவியருவியில் திரண்ட சுற்றுலா பயணியர்

ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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பொள்ளாச்சி: ஆழியாறு, கவியருவியில் சுற்றுலா பயணியர் வருகை அதிகரித்துள்ளது.

பொள்ளாச்சி ஆனைமலை அருகே உள்ள ஆழியாறு கவியருவிக்கு, தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் கவியருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், இங்கு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டது.

வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்துள்ள நிலையில், சுற்றுலா பயணியர் தற்போது அருவியில் குளிக்க துவங்கியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக கவியருவிக்கு உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் சுற்றுலா பயணியர் அதிக அளவில் வந்து அருவியில் குளித்து மகிழ்கின்றனர். மேலும், நாளுக்கு நாள் அவர்கள் வருகை அதிகரித்து வருகிறது.

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