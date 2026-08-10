தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ‘ஸ்கை லிப்ட்’ வாகனத்தில் ஏறி மக்களை மீட்க பயிற்சி

‘ஸ்கை லிப்ட்’ வாகனத்தில் ஏறி மக்களை மீட்க பயிற்சி

‘ஸ்கை லிப்ட்’ வாகனத்தில் ஏறி மக்களை மீட்க பயிற்சி

ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள, 5 தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி நடக்கிறது. 

நிர்வாக நடைமுறைகள், அவசரகாலங்கள், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள், வாகன பராமரிப்பு, பாம்பு உள்ளிட்ட விலங்கு மீட்பு ஆகிய பயிற்சியும் உண்டு.

மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலக வளாகத்தில் ஸ்கை லிப்ட் வாகனத்தின் இயக்கம், பாதுகாப்பு அம்சங்கள், பராமரிப்பு குறித்து மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர் கணேசன் தலைமையிலான அதிகாரிகள் பயிற்சி அளித்தனர்.

ஸ்கை லிப்ட் வாகனம் 58 மீ., உயரம் வரை சென்று கட்டடங்களில் சிக்கியவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்கும் திறன் கொண்டது.

இரு பெண் நிலைய அலுவலர்கள் அச்சமின்றி ஸ்கை லிப்டில் உயரம் வரை சென்று, மீட்பு பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றி பாராட்டு பெற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us