சர்வதேச கராத்தே போட்டி சாதித்த மூவருக்கு வரவேற்பு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:30 PM
அன்னுார்: நேபாளத்தில் நடந்த சர்வதேச கராத்தே போட்டியில், அன்னுாரை சேர்ந்த மூவர் பதக்கம் வென்றனர்.
தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டிகள், கோவாவில் கடந்த ஜூன் மாதம் நடந்தது. அன்னுார் சன்யுக்த பாரதிய கேல் பவுண்டேஷன் சார்பில் பங்கேற்ற, அன்னுாரை சேர்ந்த வர்ஷினி, கட்டா போட்டியில் 14 வயதுக்கு உட்பட்ட பிரிவில் முதலிடம் பிடித்தார். இவரது தங்கை தர்ஷினி, 39 கிலோ பிரிவில் முதலிடம் பெற்றார். குமாரபாளையம் மனோஜ் குமார், 45 கிலோ பிரிவில் முதலிடம் பெற்றார். மூவரும், நேபாளம் நாட்டில் போக்காராவில் கடந்த 23ம் தேதி முதல் 27ம் தேதி வரை நடந்த சர்வதேச போட்டியில் பங்கேற்றனர்.
வர்ஷினி, 42 கிலோ எடை பிரிவில், 14 வயதுக்கு உட்பட்ட போட்டியில் தங்கம் வென்றார். தர்ஷினி, 39 கிலோ எடைப்பிரிவில், 14 வயதுக்கு உட்பட்ட பிரிவில் வெள்ளி பதக்கம் வென்றார். மனோஜ் குமார், 17 வயது பிரிவில், 45 கிலோ எடை போட்டியில் வெள்ளி பதக்கம் வென்றார். இவர்களுக்கு, அன்னுார் பொதுமக்கள் மற்றும் கராத்தே வீரர்கள் சார்பில், கோவை விமான நிலையத்தில் நேற்று வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.