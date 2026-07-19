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த.வெ.க., அரசை கண்டித்து மிளகாய் அரைத்து வழிபாடு

த.வெ.க., அரசை கண்டித்து மிளகாய் அரைத்து வழிபாடு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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பொள்ளாச்சி: ஹிந்து மக்கள் கட்சி சார்பில், த.வெ.க., அரசைக்கண்டித்து ஆனைமலை மாசாணி அம்மன் கோவிலில் மிளகாய் அரைத்து வழிபாடு நடந்தது.

தமிழகத்தில், கோவில் நிலங்களை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதாக, த.வெ.க., அரசை கண்டித்து, ஹிந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோவிலில் மிளகாய் அரைத்து வேண்டுதல் வழிபாடு நடந்தது.

இதில், மாநில இளைஞரணி பொதுச்செயலாளர் சூர்யா, மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் செல்வராஜ், மாநில வர்த்தக அணித்தலைவர் ரவி, மாநில செயலாளர் ரமணன் மற்றும் ஹிந்து மக்கள் கட்சியினர் பலர் பங்கேற்றனர்.

இந்த வழிபாட்டின் போது கட்சியினர் சிலர், திடீரென அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பியதால், கோவிலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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