/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சீருடைகள் வழங்கும் விழா
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM
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அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சீருடைகள் வழங்கும் விழா தடாகம்: தடாகம் ரோடு இடையர்பாளையத்தில் மாநகராட்சி மற்றும் அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு சீருடைகள் வழங்கும் விழா நடந்தது.
வேலாண்டிபாளையம் வெங்கட்ரமணன் டிரஸ்ட் சார்பில் வி.ஆர்.ஜி., திருமண மஹாலில் எம்.கே. பவுண்டேஷன் மற்றும் ரோட்டரி கிளப் கோவை எலைட் ஆகியன சார்பில் இவ்விழா நடந்தது. மாநகராட்சி மற்றும் அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவியர், 1250 பேருக்கு சீருடைகள் வழங்கப்பட்டன.