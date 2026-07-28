கோவையில் சுதேசி தொழிற்  கண்காட்சி மத்திய நிதியமைச்சர் துவக்கி வைக்கிறார்

கோவையில் சுதேசி தொழிற் கண்காட்சி மத்திய நிதியமைச்சர் துவக்கி வைக்கிறார்
கோவையில் சுதேசி தொழிற் கண்காட்சி மத்திய நிதியமைச்சர் துவக்கி வைக்கிறார்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 09:13 PM
கோவை: சுதேசி தொழிற் கண்காட்சி ஆக., 8,9,10 ஆகிய மூன்று நாட்கள் கோவை– பொள்ளாச்சி சாலை ரத்தினம் கிராண்ட்ஸ் ஹாலில் நடக்கிறது.
சுதேசி என்பது உள்ளூர் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. இதை சாதாரண மக்களும், தேசத்தின் முன்னேற்றத்துக்கு பங்களிக்கும் வகையில் இக்கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாநகரில், 25 ஆண்டுக்கு முன் சுதேசி தயாரிப்பு கண்காட்சியை, அப்போதைய பிரதமர் வாஜ்பாய் துவக்கிவைத்தார். இதன் வாயிலாக தொழில் வளர்ச்சியடைந்தது.
கடந்தாண்டு டிச.,ல் நடந்த ராணுவ தளவாட கண்காட்சியை கண்ட மக்கள் அதன் வலிமையை புரிந்து கொண்டனர். நம் சுதேசி தொழில்நுட்பத்தின் மீது நம்பிக்கை ஏற்பட்டது.
25 ஆண்டுக்குப்பின் வரும் ஆக., 8, 9, 10ல், ‘கோவை சுதேசி எக்ஸ்போ மற்றும் ‘புட் கார்னிவல்’ 2026 தொழிற் கண்காட்சி, கோவை– பொள்ளாச்சி சாலை ரத்தினம் கிராண்ட்ஸ் ஹாலில் நடக்கிறது.
கண்காட்சியை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் துவக்கி வைத்து, தொழில்துறையினரோடு கலந்துரையாடுகிறார்.
இரண்டாவது நாளில் மகளிர் முன்னேற்றம் குறித்த கருத்தரங்கும், வேளாண் கருத்தரங்கமும் நடக்கிறது. மூன்றாம் நாளில் இளைஞர் தின கருத்தரங்கம், பிரம்மாண்ட வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது.
இதில் பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டையும் பிரதிபலிக்கும் கலை, நாட்டிய, நடன, இசை நிகழ்ச்சியோடு, பாரம்பரிய உணவு வகைகளை ருசிக்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஏராளமான சுதேசி தொழில் நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன. நிறைவு நாளில் மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ்கோயல் காணொளி வாயிலாக பங்கேற்கிறார்.