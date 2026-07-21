தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ விவி ‘நல்ல நண்பர்களுடன் மாணவர்கள் பழகணும்’

விவி ‘நல்ல நண்பர்களுடன் மாணவர்கள் பழகணும்’

விவி ‘நல்ல நண்பர்களுடன் மாணவர்கள் பழகணும்’

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கணுவாய்: கணுவாய் கீர்த்திமான் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில், பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா நடந்தது.

சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற எஸ்.பி., பவன்குமார் பேசுகையில், ‘‘மாணவர்களுக்கு கல்விதான் முக்கியம். பெற்றோரையும், ஆசிரியர்களையும் மதிக்க வேண்டும். நல்ல நண்பர்களுடன் பழக வேண்டும். மொபைலில் அதிகம் நேரத்தை வீணடிக்காமல் பாடத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்,’’ என்றார்.

அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மூன்று மாணவர்களுக்கு பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது.  பள்ளித் தாளாளர் கோகுல் கிருஷ்ணன், சிறப்பு விருந்தினர் மகேஷ், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தலைவர் கண்ணக்குமார், முதல்வர் சர்மா மற்றும் ஆசிரியர்கள், மாணவ மாணவிகள் திரளாக பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us