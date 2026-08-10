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விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட களிமண் சிலை பயன்படுத்துங்க!

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட களிமண் சிலை பயன்படுத்துங்க!

ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM

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பொள்ளாச்சி: வி நாயகர் சதுர்த்தி செப்., 14ல் கொண்டாடப்படுகிறது. கோவை மாவட்டத்தி ல் 10,000 சிலைகள் தயாரிக்கும் பணி நடக்கிறது. சிலை தயாரிப்போர், வழிபாட்டுக்கு வாங்கி செல்வோருக்கு, கோவை மாவட்ட மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம் அளித்துள்ள விதிமுறைகள்:

பிளாஸ்டர் ஆப் பாரிசில் தயாரித்த சிலைகளை தவிருங்கள். எடை குறைவான களிமண் சிலைகள், இயற்கை வர்ணங்களை பயன்படுத்தலாம்.

கிழங்கு மாவு மற்றும் மூலிகை வண்ணங்கள் தீட்டிய சிலைகளை வாங்கலாம். ‘விதை விநாயகர்’ சிலைகளை வாங்குங்கள்.

சிறிய களிமண் சிலைகளை வீட்டிலேயே பூந்தொட்டியில் கரைக்கலாம். பிரசாதம் வழங்க பிளாஸ்டிக் தட்டுக்கு பதில் வாழை, மந்தாரை இலை அல்லது பாக்கு மட்டை தட்டு பயன்படுத்தலாம்.

கூம்பு ஒலிபெருக்கியை தவிர்க்கலாம். அனுமதித்த டெசிபல் அளவு குறைவான பாக்ஸ் டைப் ஸ்பீக்கரை பயன்படுத்தலாம்.

காற்று மாசு மற்றும் முதியோர் மற்றும் பறவைகள், விலங்குகள் நலன் கருதி அதிக சப்தம் எழுப்பும் பட்டாசு தவிர்க்கலாம்.

இவ்வாறு பொறியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

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