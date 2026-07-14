போலீசை அணுக ‘நிழல்’ செயலி பயன்படுத்துங்க! மக்களிடையே போலீசார் விழிப்புணர்வு 

போலீசை அணுக ‘நிழல்’ செயலி பயன்படுத்துங்க! மக்களிடையே போலீசார் விழிப்புணர்வு
போலீசை அணுக ‘நிழல்’ செயலி பயன்படுத்துங்க! மக்களிடையே போலீசார் விழிப்புணர்வு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:24 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி கிழக்கு போலீசார், ‘நிழல்’ செயலி குறித்து ‘க்யூஆர்’ கோடுடன் கூடிய நோட்டீஸ் ஒட்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
கோவை மாவட்டத்தில், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தவும், தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தவும், அவசர காலங்களில் காவல்துறையின் சேவையை விரைவாக பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க, பொதுமக்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில், ‘நிழல்’ பாதுகாப்பான சமூகத்திற்காக ஒன்றினைவோம் என்ற, ‘க்யூஆர்’ கோடு அடிப்படையிலான நவீன பாதுகாப்பு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் எளிதில் பயன்படுத்தும் வகையில், பள்ளிகள், கல்லுாரிகள், பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன், மருத்துவமனைகள், வணிக வளாகங்கள் என அனைத்து இடங்களிலும், இந்த, ‘க்யூஆர்’ கோடுடன் கூடிய நோட்டீஸ் ஒட்ட வேண்டும் என, மாவட்ட எஸ்.பி., உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, ‘க்யூஆர்’ கோடுடன் கூடிய ஸ்டிக்கர்கள், பஸ் ஸ்டாண்ட், சப் – கலெக்டர் அலுவகலத்தில் கிழக்கு போலீஸ் சார்பில் ஒட்டப்பட்டது. இன்ஸ்பெக்டர் சின்னகாமனன் பேசுகையில், எவ்வாறு ஸ்கேன் செய்து, புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் என விளக்கமளித்தார்.
பொதுமக்கள் தங்களது மொபைல்போன் வாயிலாக, ‘க்யூஆர்’ கோட்டை ஸ்கேன் செய்து, காவல்துறையுடன் உடனடியாக தொடர்பு கொண்டு உதவி கோருவதோடு, தங்களது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தாமல் முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும்.
இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள், போதை பொருட்கள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனை, சந்தேகத்துக்கிடமான நபர்கள் அல்லது நடவடிக்கைகள், சட்ட விரோத செயல்பாடுகளை பதிவிடலாம்.
மேலும், பொது இடையூறுகள், பொது பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள பிற சம்பவங்கள் குறித்து, பொதுமக்கள் விரைவாக தகவல் தெரிவிக்கலாம். அவசர உதவி எண், 100க்கு அழைப்பது போல, இந்த செயலியை பயன்படுத்தலாம் என, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.