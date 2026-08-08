காய்கறி விதை தொகுப்பு மக்களுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
உடுமலை: குடிமங்கலம் வட்டாரத்தில், ஆடிப்பட்டத்தில் வீட்டு தோட்டம் அமைக்க தோட்டக்கலை துறை வாயிலாக காய்கறி விதை தொகுப்புகள் மானிய விலையில் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
குடிமங்கலம் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் செல்வகுமார் கூறியதாவது :
குடிமங்கலம் வட்டார விவசாயிகள் மற்றும் பொது மக்கள் ஆடி பட்டத்தில், வீட்டுத்தோட்டம் அமைத்து பயன்பெற, தோட்டக்கலை துறை அலுவலகத்தில் காய்கறி விதை தளைகள் விநியோகம் செய்யப்படவுள்ளன.
தக்காளி, கத்திரி, மிளகாய், வெண்டை, கீரை, கொத்தவரை, புடலை, சுரை, அவரை, முள்ளங்கி போன்ற காய்கறி விதைகள் உள்ளடக்கிய விதை தொகுப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.
ஐந்து காய்கறி விதைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு விதை தொகுப்பின் மானிய விலை ரூ.50 ஆகும். வீட்டு காய்கறித்தோட்டம் அமைப்பதன் வாயிலாக, நஞ்சு இல்லாத ஊட்டச்சத்து மிக்க காய்கறிகளை பெற முடியும்.
விருப்பமுள்ள விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள், குடிமங்கலம் வட்டார உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை அணுகி பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
மேலும் விபரங்களுக்கு, உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர்கள், ராஜசேகரன் 86755 56865 என்ற எண்ணிலும், சம்பத் குமார் 81110 55320 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, தெரிவித்துள்ளார்.