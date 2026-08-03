இ – சார்ஜிங் மையங்களை அதிகரிக்க வாகன உரிமையாளர்கள் வலியுறுத்தல்
இ – சார்ஜிங் மையங்களை அதிகரிக்க வாகன உரிமையாளர்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 02, 2026 09:31 PM
கோவை: இ– வாகனங்களின் எண்ணிக்கை நகரில் அதிகரித்து வருவதால், கூடுதல் இடங்களில் இ – சார்ஜிங் மையங்கள் அமைக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கோவையில் (ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக புள்ளிவிபரப்படி) 2023ம் ஆண்டு 7,033 இரண்டு, நான்கு சக்கர எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் மற்றும் ஆட்டோக்கள் பதிவாயின. 2024ம் ஆண்டு 6,849 ம், 2025ம் ஆண்டு 14,265 வாகனங்களும் பதிவாகியிருந்தன.
2026 ஜூலை வரை 12,345 வாகனங்கள், என, 40,492 வாகனங்கள் பதிவாகியுள்ளன. வெளிமாநிலங்கள், மாவட்டங்களில் பதிவான வாகனங்கள், குறைந்த திறன் கொண்ட பதிவில்லாத வாகனங்கள் என, ஒரு லட்சம் வாகனங்கள் இயங்குகின்றன.
கோவை நகர் மற்றும் புறநகரில், 55 சார்ஜிங் மையங்கள் உள்ளன. மின்வாகனங்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால், சார்ஜிங் மையங்கள் போதாது என்கின்றனர் வாகன ஓட்டுனர்கள்.
மாநகராட்சியும் டாட்டா பவர் நிறுவனமும் இணைந்து நகரில் புதிதாக, 20 அதிவேக சார்ஜிங் மையங்களை துவங்க உள்ளன.
புறநகரிலும் நெடுஞ்சாலைகள், சுற்றுலா மையங்களில் சார்ஜிங் மையங்களை நிறுவ வேண்டும். அதற்கான கட்டணங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும்.
அனைத்து நிறுவன வாகனங்களுக்கும் சார்ஜ் செய்யும் வசதியை ஏற்படுத்த முன்வர வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.