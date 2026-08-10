/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ விநாயகர் கருப்பராய சுவாமி கோவில் ஆண்டு விழா
ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 PM
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ஆனைமலை: ஆனைமலை, குருசாமியூர் விநாயகர் கருப்பராய சுவாமி கோவிலில், வரும் 16ம் தேதி ஆண்டு விழா நடக்கிறது.
ஆனைமலை, கோடங்கிபட்டி, குருசாமியூர் விநாயகர், கருப்பராயசுவாமி கோவிலில், 4ம் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சிகள் வரும் 16ம் தேதி நடக்கிறது.
இதில், காலை, 9:30 முதல், 11:30 மணிக்குள், வேள்வி பூஜை, தீர்த்தம் விடுதல், சுவாமிக்கு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்காரம், பேரொளி வழிபாடு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது. இதைத்தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது.