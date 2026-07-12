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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ விவி ‘குரோ ஹேர் அண்ட் குளோ ஸ்கின் ’ சரவணம்பட்டியில் கிளை திறப்பு

விவி ‘குரோ ஹேர் அண்ட் குளோ ஸ்கின் ’ சரவணம்பட்டியில் கிளை திறப்பு

விவி ‘குரோ ஹேர் அண்ட் குளோ ஸ்கின் ’ சரவணம்பட்டியில் கிளை திறப்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:51 PM

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சரவணம்பட்டி: ‘அட்வான்ஸ்டு குரோ ஹேர் அண்ட் குளோ ஸ்கின் கிளினிக்’ 150வது கிளை சரவணம்பட்டியில் நேற்று திறக்கப்பட்டது.

இக்கிளையில் ‘லேசர் ஹேர் தெரபி’ உட்பட அமெரிக்காவின் யு.எஸ்.–எப்.டி.ஏ. அங்கீகாரம் பெற்ற நவீன முடி சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

டெர்மல் பில்லர்ஸ், த்ரெட் லிப்ட் உள்ளிட்ட நவீன சரும சிகிச்சைகளும் தரப்படுகின்றன. நிறுவனத்தின் பிரத்யேகமான ‘ஒன்புரோ’ தொழில்நுட்பத்தில் முடி மற்றும் சரும பராமரிப்பு தயாரிப்புகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் கிளையை திறந்து வைத்தார். கவுண்டம்பாளையம் எம்.எல்.ஏ., கனிமொழி, த.வெ.க., கோவை புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் ராஜ்குமார் பங்கேற்றனர்.

கிளினிக் நிறுவனர் சரண்வேல் பேசுகையில், ‘‘ஆர்.எஸ்.புரம், அவிநாசி ரோட்டில் ஏற்கனவே இரு கிளைகள் உள்ளன. அனைவரும் அணுகக்கூடிய தரமான சிகிச்சை வழங்குவதே எங்கள் நோக்கம். திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு இலவச முடி மற்றும் சரும ஆலோசனை முகாம் நடத்தப்படுகிறது,’’ என்றார்.

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