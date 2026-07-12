விவி ரோட்டரி சாய் சிட்டி நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:30 PM
கோவை: ரோட்டரி கிளப் ஆப் கோயம்புத்தூர் சாய் சிட்டியின் 2026-- – 27ம் ஆண்டுக்கான புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா நடந்தது.
தலைவராக கோவை டயாபெட்டீஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டர் நிறுவனர் பாலமுருகன், செயலளராக பாலாஜி, பொருளாளராக ராஜவேல் பொறுப்பேற்றனர்.
பாலமுருகன் கூறுகையில், ‘‘மாவட்டம் முழுவதும் முன் நீரிழிவு பரிசோதனை முகாம்கள், ஐ.எம்.ஏ., உடன் இணைந்து ‘ரோட்டரி ஹெல்த் சீரிஸ்’ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், கொழுப்பு கல்லீரல் நோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிய குறைந்த கட்டணத்தில் பைப்ரோஸ்கேன் பரிசோதனை உள்ளிட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்,’’ என்றார்.
நிகழ்வில், சாஸ்திரா மறுவாழ்வு திட்டத்தின் நான்காவது கட்டத்தை துவக்கி வைத்ததோடு, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.39,500 கல்வி உதவித்தொகையும், இளம் இசைக்கலைஞருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் நிதியுதவியும் வழங்கப்பட்டது.